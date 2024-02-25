الامارات | «صُنّاع الأمل».. مبادرة إنسانية ومجتمعية تُكرّم أصحاب العطاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلاقاً من إيمان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن صناعة الأمل في العالم العربي تعادل صناعة الحياة، أطلق سموّه في عام 2017 مبادرة «صُنّاع الأمل»، أكبر مبادرة إنسانية ومجتمعية من نوعها، تهدف إلى تكريم أصحاب العطاء في الوطن العربي، الذين يسعون من خلال مشروعاتهم ومبادراتهم وبرامجهم وحملاتهم التطوّعية، الفردية أو المؤسسية، إلى التصدي لأهم التحديات التي تواجه مجتمعاتهم في مختلف المجالات، وإيجاد حلول لها، والعمل الحثيث من أجل الارتقاء بواقع أوطانهم، وإغاثة المنكوبين ومساعدة المحتاجين، ورفع المعاناة عن الفئات الهشة في المجتمع، وتقديم الدعم للفئات المحرومة.

وتعكس مبادرة «صُنّاع الأمل» رؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الساعية إلى ترسيخ ثقافة الأمل في وطننا العربي، ونشر قيم التفاؤل والإيجابية، وتشجيع الشباب والمواطنين العرب، نساءً ورجالاً، على الانخراط في صناعة الأمل والتغيير الإيجابي ومكافحة اليأس والسلبية، وأخذ زمام المبادرة لتغيير واقعهم وتحقيق أحلامهم وبناء المستقبل الذي يتطلّعون إليه.

ونجحت المبادرة منذ إطلاقها في اجتذاب عدد كبير من المشاركات من شباب وشابات من مختلف أنحاء العالم العربي لديهم مشروعات ومبادرات يسعون من خلالها إلى مساعدة الناس، وتحسين نوعية الحياة، أو الإسهام في حل بعض التحديات التي تواجهها مجتمعاتهم، وعملت المبادرة على إبراز هذه الجهود والترويج لها، وتوفير كل أشكال الدعم لمساعدتهم على مواصلة عمل الخير، وتطوير مشروعاتهم لتحقق أهدافها.