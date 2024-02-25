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الامارات | محمد بن راشد: أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الشعب الكويتي الشقيق وصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت باليوم الوطني.

وقال صاحب السمو عبر منصة "إكس": "نبارك للشعب الكويتي الشقيق ولأخي صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح يومهم الوطني المجيد .. أدام الله عز الكويت وحفظ مجدها واستقرارها .. وأعاده علينا وعليهم  بالخير واليمن ودوام المحبة والأخوة".

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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