«كبارنا.. بركة الدار» في مستشفى خورفكان

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (الاتحاد)

أعلن مستشفى خورفكان التابع للمؤسسة إطلاق مبادرة جديدة تحت اسم «كبارنا بركة الدار»، وذلك ضمن فعاليات محطات الابتكار التي نظمته المستشفى بالتزامن مع شهر الإمارات للابتكار، حيث تقدم هذه المبادرة الخدمات الصحية النوعية والدعم الشامل لكبار المواطنين الذين بلغوا سن الـ60 فما فوق في المواعيد الطبية.

وتسعى المؤسسة بمختلف منشآتها الصحية التابعة لها إلى تقديم الخدمات الصحية النوعية والدعم الشامل لكبار المواطنين، تماشياً مع رؤية نحن الإمارات 2031 التي تؤكد أهمية توفير الرعاية الصحية والاجتماعية لجميع شرائح المجتمع، بما في ذلك فئة كبار السن، وبما يقود إلى تحقيق مستهدفات مئوية الإمارات 2071، من خلال الالتزام بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحسين جودة حياة مواطنيها ومقيميها، مما يعكس رؤية الإمارات الطموحة نحو مستقبل صحي ومزدهر للجميع.

وأكد الدكتور عبدالله البلوشي، مدير عام مستشفى خورفكان، أن مبادرة «كبارنا بركة الدار» تأتي استجابة ومراعاة لاحتياجات كبار المواطنين، حيث تهدف إلى مواكبة توجهات واستراتيجيات مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الساعية إلى تعزيز منظومة الخدمات الصحية لجميع أفراد المجتمع، عبر تسهيل عملية الحصول على الرعاية الصحية وتحسين جودة الحياة لهذه الفئة المتميزة من المجتمع، موضحاً أن المبادرة تتضمن تقديم مزايا عدة تخدم احتياجات كبار السن بشكل مباشر وفعال والحصول على أولوية حجز مواعيد طبية.

وأضاف أن هذه الخدمة تعكس التزام المؤسسة والمستشفى نحو تقديم الرعاية والرفاهية الصحية لكبار المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الصحية بشكل فعّال ومبتكر، مؤكداً حرص المستشفى على توفير بيئة إيجابية آمنة ومريحة لكبار السن، مع التركيز على الوقاية والرعاية المبكرة، وتشجيع ثقافة الاهتمام بالصحة والعناية الذاتية بين هذه الفئة العمرية القيمة.

وتتيح المبادرة تنظيم مواعيد صرف الأدوية بانتظام كل ثلاثة أشهر، مما يسهل على كبار المواطنين الوصول إلى الأدوية التي يحتاجون إليها بشكل دوري ومنتظم، بالإضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات تسهل تنظيم مواعيد استباقية لبعض المبادرات الصحية، مثل الكشف المبكر عن بعض الأمراض التي تصيب كبار السن، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة. كما تتيح الخدمة لكبار المواطنين أولوية الحصول على مواعيد مريحة ضمن تفضيلاتهم وذلك بالتنسيق مع الكادر الطبي والإداري، كما يتم ضمن المبادرة منح كبار المواطنين الأولوية في الحصول على خدمات العيادات الباطنية وصرف الأدوية، مما يسهم في إدارة الحالات المرضية بشكل أفضل وتحسين جودة العناية الصحية.

يشار إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بادرت مبكراً إلى تعزيز الخدمات الخاصة بكبار المواطنين وكبار السن في جميع المنشآت الصحية التابعة لها انسجاماً مع استراتيجياتها ومواكبة لتوجيهات القيادة الرشيدة.