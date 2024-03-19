شرطة أبوظبي تنفذ دورة «العالم الافتراضي»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

نفذت شرطة أبوظبي دورة تدريبية بعنوان «اختصاصي الأصول الافتراضية» بالتعاون مع مركز تعليم محترفي الأعمال؛ وذلك بهدف تعزيز المعرفة لمنتسبيها حول مستقبل العمل الشرطي والأمني في مواجهة الجريمة في العالم الافتراضي من خلال سيناريوهات افتراضية متخصصة.

وركزت الدورة التدريبية على التعريف بجميع الأصول غير الموجودة في الواقع مثل الكتب الإلكترونية والألعاب الإلكترونية والعملات المشفرة، وذلك بحضور عدد من منتسبي مركز التدريب الافتراضي في أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية ضمن اهتمامه بمواكبة المستجدات الأمنية والعالمية.

وأكد اللواء ثاني بطي الشامسي، مدير أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية اهتمام شرطة أبوظبي بالتعاون مع بيوت الخبرة في مجال التدريب لتوفير أحدث البرامج التدريبية والتعليمية المتخصصة التي لا تتوفر خبراتها ضمن أكاديمية سيف بن زايد.

وأوضح العقيد طلال عبدالرحيم الأحمد مدير مركز التدريب الافتراضي، أن البرنامج ذو أهمية كبيرة لأكاديمية سيف بن زايد في وضع خطة استشرافية مستقبلية في مجال «البلوكشين» والأصول المعرفية والذي يعد جزءاً لا يتجزأ من مستقبل العمل الشرطي والأمني.

وأشارت المقدم الدكتور الشيماء طالب حسين، نائب مدير مركز التدريب الافتراضي في الأكاديمية، إلى أن الأصول الافتراضية تبنى على تقنيات البلوكشين «المستقبل المتوقع في العمل الشرطي»، إلى جانب العديد من الحقائب التدريبية للمواد التعليمية المطبقة فعلياً في الأكاديمية.