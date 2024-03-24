الامارات | استعدادات في رأس الخيمة وأم القيوين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن جاهزيتها للمنخفض الجوي عبر توزيع صهاريج ومضخات المياه على المناطق في المدينة، إضافة إلى تنظيف منافذ التصريف في المناطق الحرجة، ورفع جاهزية فرق طوارئ الأمطار لجميع قطاعات الإمارة، فضلاً عن استعداد فرق استقبال البلاغات بكفاءة وعلى مدار 24 ساعة على الرقم (8008118).

من جهتها، أعلنت بلدية أم القيوين عن استعدادها للتعامل مع المنخفض الجوي المتوقع. وقال مدير قطاع النقليات والخدمات العامة في البلدية، أحمد طيب محمد: إن «البلدية رفعت درجة استعدادها لتطورات المنخفض الجوي في الأيام المقبلة، من خلال تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع الجهات المعنية».