الامارات | 166 طائرة مساعدات من الإمارات إلى غزة خلال 109 أيام

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 مارس 2024

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وضمن عملية «الفارس الشهم 3»، تواصل دولة الإمارات نقل المساعدات الإنسانية لإغاثة المدنيين في قطاع غزة، لليوم ال109، حيث وصل عدد طائرات الشحن إلى 166 طائرة مساعدات، و476 شاحنة نقل بري من مصر، إضافة إلى سفينتي شحن تحملان المساعدات، وسفينة ثالثة عبارة عن مستشفى عائم، و6 محطات تحلية مياه، و5 مخابز، كما تم استقبال 474 حالة طبية في الدولة، و5770 في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة.



وتأتي المساعدات الإنسانية والإغاثية الإماراتية، من أجل تخفيف معاناة المدنيين في القطاع، وخاصة النساء والأطفال، حيث يواصل الجسر الإماراتي نقل المستلزمات الطبية والمساعدات الغذائية والإغاثية العاجلة، للأشقاء الفلسطينيين في القطاع.