الامارات | وزيرة التغير المناخي والبيئة: تسجيل 1.178 مليون منتج غذائي لدى 2430 شركة معتمدة في الدولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت وزيرة التغير المناخي والبيئة، د. آمنة بنت عبد الله الضحاك، أن سلامة الأغذية تعد عنصر أساسي في منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات، موضحة أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل من خلال اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية، وشركائها من الجهات المحلية على تفعيل العديد من التدابير للحفاظ على سلامة الأغذية وتطوير آليات تبادل المعلومات على المستويين الوطني والعالمي، وتعزيز وعي المجتمع بالممارسات الغذائية السليمة.



وقالت الوزيرة، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة مساء اليوم، لمناقشة موضوع "سياسة الحكومة بشأن السلامة الغذائية": "أبرز التدابير التي اتخذتها الدولة لضمان الحفاظ على السلامة الغذائية تشمل القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2015 بشأن سلامة الغذاء ولائحته التنفيذية، وإنشاء النظام الوطني لاعتماد وتسجيل الأغذية، وكذلك إنشاء النظام الوطني للإنذار السريع للأغذية، بالإضافة إلى الرقابة على الأغذية المستوردة لأغراض غير تجارية".

وكشفت الوزيرة أن الوزارة تطبق منذ العام 2018 نظام اعتماد وتسجيل الأغذية "زاد"، والذي من خلاله تم تسجيل أكثر من 1.178 مليون منتج غذائي لدى 2430 شركة مسجلة في النظام، لافتة إلى أنه تم كذلك إطلاق البرنامج الوطني لرصد متبقيات المبيدات في الأغذية، والذي تمكن من جمع 11236 عيّنة خلال الفترة (2022-2023)، وصلت نسبة المطابقة منها إلى 90.5%.

ولفتت الوزيرة إلى أن الوزارة أطلقت كذلك نظام الإبلاغ المبكر للأمن البيولوجي، والذي تلقى 4606 بلاغاً خلال الفترة من 2019 وحتى العام الجاري، منها 2442 بلاغاً بشأن السلامة الغذائي، موضحة أن الوزارة تفاعلت مع العديد من أنظمة الإخطار والإبلاغ الدولية بشأن السلامة الغذائية، منها نظام الإنذار الخليجي السريع للأغذية، وكذلك إطلاق وتفعيل الدليل الوطني الموحد لإجراءات الرقابة والتفتيش على إرساليات الأغذية المستوردة عبر المنافذ الدولية، عام 2022.