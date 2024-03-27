الامارات | الضحّاك: حظر استخدام الزيوت المهدرجة في الصناعات الغذائية بالدولة.. ومهلة لتنفيذ القرار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذّرت وزيرة التغير المناخي والبيئة، د. آمنة بنت عبد الله الضحاك، على خطورة الزيوت المهدرجة على الصحة العامة، مؤكدة أن اللجنة الوطنية للسلامة الغذائية ناقشت ملف الزيوت المهدرجة وأضرارها بشكل موسع، وأقرّت بحظرها جزئياً وفقاً للمواصفات القياسية الموضوعة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا.



وقالت الوزيرة، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، المنعقدة مساء اليوم لمناقشة موضوع "سياسة الحكومة في شأن السلامة الغذائية": "تعمل الوزارة على متابعة تطبيق قرار حظر استخدام الزيوت المهدرجة في المواد والصناعات الغذائية، من خلال الجهات الرقابية المعنية، وتم إتاحة مهلة زمنية لتعديل أوضاع المنشآت الغذائية بما يسمح لها بالتخلص من استخدام الزيوت المهدرجة في منتجاتها وفقاً للمواصفات القياسية، وذلك تمهيداً لتطبيق قرار حظر استخدامها في الدولة.