الامارات | المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة يكشف حقيقة "التغيير بالآذان"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعا المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة جميع الأفراد إلى تحري الدقة والمصداقية عند تداول المنشورات، والتحقق من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وأكد أن ما يجري تداوله بشأن إضافة عبارة تغيير بالآذان في الشارقة عارٍ من الصحة ويتنافى مع القيم الدينية للإمارة.

وتحرص إمارة الشارقة بشكل قاطع على الالتزام بالثوابت الدينية التي تعد أولويات قصوى لا يسمح على الإطلاق المساس بها، وتؤكد على أهمية الاحترام والتعايش السلمي والتسامح تجاه العقائد والطوائف المختلفة في المجتمع.