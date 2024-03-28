الامارات | الإمارات تُرسل 50 طناً مساعدات غذائية إلى أوكرانيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسلت دولة الإمارات طائرة تحمل على متنها 50 طناً من المواد الغذائية إلى أوكرانيا، في إطار الدعم الإغاثي المتواصل لمساعدة المتضررين في أوكرانيا، والتخفيف من حدة التداعيات التي تواجه الشعب الأوكراني الصديق.

وقد تم إرسال المساعدات جواً إلى بولندا، وستقوم بعثة الدولة في بولندا بالإشراف على نقل المساعدات إلى الأراضي الأوكرانية.

وقالت رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، مريم بنت محمد المهيري: «تؤكد دولة الإمارات - بتوجيهات من قيادتها الرشيدة - التزامها بمساعدة المتضررين من المدنيين في أوكرانيا».

وأشارت إلى أن شهر رمضان، شهر الكرم والعطاء، يُعد فرصة لتقديم المساعدات التي تعبّر عن التضامن الإنساني وتلبّي الحاجات الضرورية للتخفيف من حدة المعاناة الإنسانية، خصوصاً للفئات الأكثر احتياجاً.

وأضافت: «ستستمر دولة الإمارات في تقديم أشكال الدعم والرعاية كافة، للمدنيين المتأثرين في أوكرانيا، من خلال المساعدات الإنسانية، في إطار الجهود المستمرة لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الأوكراني الصديق».

من جهته أكد مساعد وزير الخارجية للتنمية والمنظمات الدولية، سلطان محمد الشامسي، حرص الدولة على بذل الجهود كافة لتوفير المواد الإغاثية للمتضررين، بشكل متواصل، وأنه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا، قدمت دولة الإمارات بشكل متواصل المساعدات الإغاثية والغذائية للمتضررين، بهدف تخفيف حدة المعاناة التي يواجهها الشعب الأوكراني الصديق.