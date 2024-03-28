الامارات | شرطة رأس الخيمة تحذر من قيادة الدراجات النارية بسرعات زائدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة رأس الخيمة قائدي الدراجات النارية من القيادة بسرعات زائدة على الطرقات العامة والتي تعد جريمة بحق سائقها وبحق غيره من مستخدمي الطريق.

وأكدت أنه يجب على سائقي الدراجات النارية من العاملين في توصيل الطلبات، عدم الوقوف في مكان ضيق بين المركبات على الطرقات العامة، بحيث لا يملك السائق التصرف عند حدوث أي طارئ، مشيرة إلى أن تجاوز الدراجات النارية الطريق بشكل خطأ يُعرّض حياة السائقين للخطر.

وشددت على أهمية ترك السائقين مسافة أمان كافية بين المركبات والدراجات على الطرقات العامة بمقدار ثانيتين من الوقت تمنحهم الوقت الكافي لاتخاذ القرار عند حدوث أي طارئ.

وأوضحت أنه يمنع على سائقي الدراجات النارية التعدي على الأماكن المخصصة للغير من خلال القيادة في أماكن المشاة على الطرقات العامة.

ولفتت إلى أنها أطلقت حملة «القيادة الآمنة لمستخدمي الدراجات» في إطار الحملة التي أعلنت وزارة الداخلية عن إطلاقها على مستوى الدولة، والتي تتضمن نشر فيديوهات توعوية عبر وسائل التواصل والحسابات الرسمية لشرطة رأس الخيمة.