الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كلاب

شكا سكان في منطقة قدفع بالفجيرة انتشار كلاب ضالة تجوب الشوارع ليلاً ونهاراً، وتسير في مجموعات، وتشكل خطراً، خصوصاً على الأطفال، فضلاً عن انزعاج الأهالي ليلاً بسبب النباح، لذا يناشدون المسؤولين في الجهات المعنية عمل حملة للقضاء على هذه الظاهرة.

حيوانات

انتشرت أخيراً ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة بمختلف أنواعها، خصوصاً مع ظهور وسائل التواصل الاجتماعي، وتناقل الفكرة بين الشباب، وهي هواية خطرة تهدد السكان، وهناك الكثير من حالات هرب هذه الحيوانات، ما يشكل خطراً كبيراً في حال دخولها المنازل، وهجومها على الكبار والأطفال، على الرغم من أن هناك قوانين تمنع ذلك من قبل الجهات المعنية، ولكن الذي نراه على أرض الواقع هو انتشار هذه الظاهرة بشكل كبير، لذا نناشد المسؤولين في الجهات المعنية النظر في هذا الأمر، وإصدار قوانين صارمة بهذا الشأن.

سيارات

قال سكان في مناطق عدة من الدولة إنهم يعانون وجود سيارات متروكة في الساحات الترابية أو المواقف المجانية، وهي تقف مهملة ومتراكماً عليها الغبار لفترات طويلة، فضلاً عن أنها تحتل مساحة يحتاجها سكان هذه المناطق لإيقاف مركباتهم. والغريب أن الجهات المعنية لم تلتفت إليها لحجزها في الساحات المخصصة لها، وتغريم أصحابها، إذ إن وجودها بهذا الشكل يشوه المنظر العام، ويعطي انطباعاً سيئاً لسلوكيات بعض الأفراد بترك مركباتهم مهملة دون مبالاة، لذا نتمنى من الجهات المعنية النظر في هذا الأمر، ووضع حل لهذه المركبات المتروكة فترات طويلة مهملة بهذا الشكل.

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