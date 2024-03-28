الامارات | شرطة دبي تضبط 202 متسول خلال النصف الأول من رمضان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضبطت إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في شرطة دبي، بالتعاون مع مراكز الشرطة في دبي، 202 متسول خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملة «كافح التسول» التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين مُمثلين بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على الصورة الحضارية للدولة من خلال مكافحة جريمة التسول، والوقاية منها.

وقال مدير إدارة المشبوهين والظواهر الجنائية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، العميد علي سالم الشامسي، إن حملة «كافح التسول» تعد من الحملات الناجحة التي تطلقها الإدارة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وتسهم في خفض أعداد المتسولين سنوياً، نظراً للإجراءات الصارمة والحازمة المُتخذة حيال المتسولين المضبوطين، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت في النصف الأول من شهر رمضان عن ضبط 202 متسول، منهم 112 من الذكور و90 من الإناث.

وقال الشامسي: معظم الذين تم القبض عليهم قادمون بتأشيرة زيارة، فيما البعض الآخر من المقيمين والمخالفين لقانون الإقامة الذين يستغلون شهر رمضان لجني الأموال والربح السريع، لافتاً إلى أنه فور القبض عليهم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وأضاف الشامسي أن شرطة دبي تقوم سنوياً بوضع خطة أمنية مُتكاملة لمكافحة التسول بالتعاون مع الشركاء، من خلال تكثيف الدوريات في الأماكن المتوقع تواجد المتسولين فيها، مشيراً إلى أن ظاهرة التسول تهدد أمن المجتمع، وتُسيء إلى صورة الدولة، وتشوه مظهرها الحضاري.

وأكد الشامسي أن هناك أشخاصاً يُعللون سبب تسولهم في حاجتهم للمال، وهذا الأمر غير قانوني، ويعاقب عليه القانون.

ودعا الشامسي إلى عدم الاستجابة لاستجداء المتسولين، أو التعامل معهم بمشاعر الشفقة، ومساعدة أجهزة الشرطة بالإبلاغ عن أي متسول عبر مركز الاتصال (901) أو من خلال خدمة «عين الشرطة» المتوافرة على التطبيق الذكي لشرطة دبي، إلى جانب منصة (E-Crime) المعنية بتلقي بلاغات أفراد الجمهور المُتعلقة بالجرائم الإلكترونية من خلال الرابط: (www.ecrime.ae).