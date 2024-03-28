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الامارات | ما هو حكم صلاة التراويح بالنسبة للمرأة؟.."الإمارات للإفتاء" يُجيب

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أشرف جمال- أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صلاة التراويح مستحبةٌ، والأفضلُ للمرأة أن تصليَها في بيتها، ولا حرج عليها أن تصليَ التراويحَ في مصلى النساءِ بالمسجد؛ لحديث ابنِ عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنّ».

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