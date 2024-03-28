الامارات | ما هو حكم صلاة التراويح بالنسبة للمرأة؟.."الإمارات للإفتاء" يُجيب

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو حكم صلاة التراويح بالنسبة للمرأة؟.."الإمارات للإفتاء" يُجيب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صلاة التراويح مستحبةٌ، والأفضلُ للمرأة أن تصليَها في بيتها، ولا حرج عليها أن تصليَ التراويحَ في مصلى النساءِ بالمسجد؛ لحديث ابنِ عمر رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ قال: «لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمْ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنّ».
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App