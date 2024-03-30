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عمار النعيمي يستقبل سفيرة الولايات المتحدة

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ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مجلس سموه بمنطقة الصفيا، مارتينا سترونغ، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى الدولة، التي قدمت للسلام على سموه، ترافقها ميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة الأميركية في دبي.
ورحب سمو ولي عهد عجمان، بسفيرة الولايات المتحدة، متمنياً لها التوفيق والنجاح في أداء مهام عملها، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة على مختلف الصُعد.
وقدمت مارتينا سترونغ التهاني والتبريكات لسمو ولي عهد عجمان بشهر رمضان المبارك، وعبَّرت عن بالغ شكرها وتقديرها لسموه على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مشيدة بالمكانة الإقليمية والدولية لدولة الإمارات.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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