الامارات | محمد بن راشد: زايد بنى للخير دولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»، بنى دولة للخير.

وقال سموه عبر منصة «إكس» بمناسبة «يوم زايد للعمل الإنساني» الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، والموافق لذكرى رحيل مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، «طيب الله ثراه»: «باقٍ معنا بخيره.. حاضر معانا بعطائه.. لم يغادرنا.. وكيف يغادر من بنى للخير دولة.. رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه».

وقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في تدوينة عبر منصة «إكس»: «تعلمنا منذ الصغر أن زايد والخير قرينان، وأن العطاء اسمه زايد، وأن غرسه الطيب أثمر مشاريع ومبادرات خيرية وإنسانية طالت الملايين من مختلف دول العالم».

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: «نستذكر المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيّب الله ثراه- الذي قاد مسيرة الخير في الإمارات والعالم، وعلّمنا أن السعادة تكمن في العطاء وأنّ مدرسة الخير والإحسان لا تعرف قيوداً ولا حدوداً.. غرس فينا الشيخ زايد قيم العطاء وحصد الوفاء، وامتدّت أياديه البيضاء إلى مختلف بقاع الأرض، وترك لنا إرثاً إنسانياً عظيماً نتباهى به بين الأمم.. بصماته المحفورة في تاريخ العطاء الإنساني تنير الطريق وعلى خُطاه نكمل المسيرة».

كما أكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام: «تجدد دولة الإمارات العهد بمواصلة السير على نهج زايد في نشر الخير والعطاء.. في هذا اليوم نستحضر سيرة الجود التي امتد أثرها من أرض الإمارات لتشمل الملايين حول العالم».

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي: «تجدد دولتنا في هذا اليوم العهد بأن تبقى منارةً للإنسانية والعطاء تزرع الأمل والخير حول العالم».

حمدان بن محمد:

تعلمنا منذ الصغر أن مؤسس دولتنا الشيخ زايد والخير قرينان.. وأن العطاء اسمه زايد.

مكتوم بن محمد:

زايد علّمنا أن السعادة تكمن في العطاء وأنّ مدرسة الخير والإحسان لا تعرف قيوداً ولا حدوداً.

أحمد بن محمد:

في هذا اليوم نستحضر سيرة الجود التي امتد أثرها من أرض الإمارات لتشمل الملايين حول العالم.