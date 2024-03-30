الامارات | «طرق دبي» توزع «المير الرمضاني» على 2520 مستفيداً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استفاد 2520 شخصاً من مبادرة «المير الرمضاني» لهذا العام، التي نظمتها هيئة الطرق والمواصلات بمناسبة يوم زايد للعمل الإنساني، الذي يصادف 19 رمضان من كل عام، احتفاءً بالذكرى العطرة للمغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وأياديه البيضاء في إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاجين، وتجسيداً لقيم البذل والعطاء والإحسان لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأفادت «طرق دبي» في بيان أمس، بأن هذه المبادرة الإنسانية، تستهدف الأسر المتعففة، موضحة أنها عبارة عن توزيع عدد 630 بطاقة «نول» معبأة مسبقاً، وذلك بمشاركة قيادات في الهيئة واللجنة النسائية فيها، و58 متطوعاً من داخل الهيئة وخارجها، قضوا 116 ساعة تطوّع لتنفيذ هذه المبادرة، وأسهموا في توفير 34 ألفاً و800 درهم، بفضل عملهم التطوعي للهيئة.

ونفّذ المشاركون في مبادرة «المير الرمضاني» جولات ميدانية شملت الأسر المتعففة من ذوي الدخل المحدود في مناطق عدة من الإمارة.

وتهدف هذه المبادرة إلى مساعدة الأسر المتعففة ودعمها معنوياً ومادياً، من خلال الوصول إلى منازلهم وإهدائهم بطاقات «نول»، التي تستخدم لدفع قيمة المشتريات في عدد من محال التجزئة المُسجّلة في نظام تطبيق الدفع «نول»، كما تهدف المبادرة إلى تعزيز التسامح والتعاون بين الأفراد، وتشجيع الشباب على التطوع، ومساندة الأسر المحتاجة لتوفير احتياجات الشهر الكريم.

يشار إلى أن هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحرص سنوياً على الاستعداد لاستقبال الشهر الفضيل بإعداد وتنفيذ مبادرات مجتمعية تستهدف الموظفين وأصحاب الهمم والأسر من ذوي الدخل المحدود والسائقين والعمال، من أجل إسعادهم ومشاركتهم فرحة الشهر الفضيل.