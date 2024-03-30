الامارات | طقس الإمارات غداً.. غائم جزئياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال المركز في بيانه اليومي إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 35 كم/س ويكون الموج في الخليج العربي خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 16:58 والمد الثاني عند الساعة 04:05 والجزر الأول عند الساعة 10:48 والجزر الثاني عند الساعة 21:26..وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند الساعة 14:03 والمد الثاني عند الساعة 00:23 والجزر الأول عند الساعة 19:21 والجزر الثاني عند الساعة 08:01.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً ..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 19 85 30

دبي 31 18 80 30

الشارقة 31 20 80 25

عجمان 32 20 80 30

أم القيوين 30 19 85 30

رأس الخيمة 31 20 85 30

الفجيرة 31 22 75 25

العـين 32 16 65 20

ليوا 33 17 65 25

الرويس 30 18 80 55

السلع 29 19 80 35

دلـمـا 28 20 80 50

طنب الكبرى / الصغرى27 19 80 50

أبو موسى 27 19 85 55.