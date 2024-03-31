الامارات | «الأرصاد»: فرص لهطول أمطار حتى الأربعاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطباً على بعض المناطق الداخلية، يصبح غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة، مع فرصة هطول أمطار خفيفة، مشيراً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 35 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً يكون غائماً جزئياً بوجه عام، وتستمر السحب المتوسطة على بعض المناطق مع احتمال سقوط أمطار خفيفة جنوباً نهاراً، فيما تبقى الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.

وتوقع المركز أن يصبح طقس الثلاثاء المقبل صحواً إلى غائم جزئياً، فيما تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 35 كيلومتراً على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

فيما توقع المركز أن يعود طقس الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، لافتاً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً.

وتتعرض الدولة خلال هذه الفترة لامتداد منخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، فيما تشهد المنطقة ضعفاً وتراجعاً في المرتفع الجوي السيبيري تدريجياً.

وبحسب التنبؤات طويلة المدى للمركز الوطني للأرصاد، فإن كميات سقوط الأمطار تكون حول المعدل، حيث يبلغ معدل الأمطار في شهر مارس على الدولة تسعة مليمترات، فيما بلغ أعلى مجموع يومي لكمية أمطار سجلت خلال الفترة للسنوات السابقة 100.4 مليمتر على «جميرا» بتاريخ 21 مارس 2020، بينما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذه الفترة.