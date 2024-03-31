الامارات | 5 ملايين درهم من «لاندمارك» دعماً لـ «وقف الأم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مجموعة «لاندمارك» إسهامها بخمسة ملايين درهم لدعم حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتجسد الحملة التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ريادة دولة الإمارات في العمل الإنساني، وتعزيز الجهود العالمية لتحسين حياة البشر.

وقالت رئيسة مجلس إدارة «لاندمارك»، رينوكا جاغتياني: «إن (وقف الأم) مبادرة خيرية عالمية جديدة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، من أجل تكريم الأمهات ودورهن، ومساعدة المجتمعات الأقل حظاً، ونحن في مجموعة (لاندمارك)، فخورون بالإسهام في المبادرة».

وأضافت: «مع احتفالنا بمرور 50 عاماً على تأسيس (لاندمارك) في المنطقة، نعبّر عن كل الامتنان والعرفان للدعم الذي نتلقاه من قيادة دولة الإمارات وحكومتها وشعبها، ونؤكد أن إسهامنا في الحملة هدفه المشاركة في تكريم كل أم، ودعم الاستثمار في التعليم لمجتمع أكثر شمولاً وتمكيناً».