الامارات | شمشير فاياليل يقدّم مليون درهم لـ «وقف الأم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المؤسس ورئيس مجلس إدارة «برجيل» القابضة، الدكتور شمشير فاياليل، إسهامه بمبلغ مليون درهم، دعماً لحملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزامناً مع شهر رمضان الفضيل، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

وتسعى الحملة إلى تكريم الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، كما تهدف إلى دعم الأفراد في المجتمعات الأقل حظاً، من خلال الارتقاء بالعملية التعليمية، ضمن مختلف المستويات الدراسية والمهنية والتأهيلية.

وقال فاياليل: «إن حملة (وقف الأم)، تأتي استمراراً لمسيرة الخير والعطاء في دولة الإمارات التي وصلت أياديها إلى مختلف بقاع العالم، وأسهمت في صون كرامة الإنسان، وتخفيف المعاناة عن المجتمعات الأقل حظاً حول العالم». وأضاف: «يأتي إسهامنا في الحملة انطلاقاً من مسؤوليتنا المجتمعية، وتعبيراً عن التزامنا بدعم المشروعات والبرامج التي تنفذها مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، كما يجسد هذا الدعم حرصنا على مساندة الجهود التي تبذلها الإمارات، من أجل مساعدة الفئات الأشد احتياجاً».