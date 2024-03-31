الامارات | " الأنصاري للصرافة" تدعم حملة "وقف الأم" بـ5 ملايين درهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة "الأنصاري للصرافة" مساهمتها بمبلغ 5 ملايين درهم دعماً لحملة "وقف الأم"، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لتكريم الأمهات بإنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم.

تستهدف حملة "وقف الأم"، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" وأطلقت بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، تكريم جميع الأمهات من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والدته، ودعم المجتمعات والأفراد الأقل حظاً بشكل مستدام، من خلال دعم عملية تعليمهم، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم.

وتسعى الحملة إلى ترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني.

وقال محمد علي الأنصاري رئيس مجلس إدارة شركة "الأنصاري للصرافة": "تجسد حملة (وقف الأم) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قيم الخير والعطاء الراسخة في مجتمع دولة الإمارات، وتسابق أفراده على تقديم العون للمحتاجين والفقراء في أي مكان من العالم"، مشيراً إلى أن هذه المبادرة الكريمة تعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم باعتباره مفتاح التغيير الإيجابي في المجتمعات وتحسين حياتها نحو الأفضل.

وأضاف: "يشرفنا الانضمام إلى المساهمين في حملة (وقف الأم)، وهذا جزء من مسؤوليتنا الاجتماعية والتزامنا بكل مبادرة خيرية وإنسانية تطلقها دولة الإمارات، خاصة خلال شهر رمضان الكريم، وهذه الحملة تكتسب أهمية كبرى كونها تستهدف تكريم الأمهات وتركز على قضية التعليم، وتمكين ملايين الأفراد في دول عدة من استكمال دراستهم بما يعود بالخير على أوطانهم ومجتمعاتهم".

تأتي حملة "وقف الأم" استكمالاً للنجاحات التي حققتها الحملات الخيرية والإنسانية التي أُطلقت في شهر رمضان المبارك بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وتواصل حملة "وقف الأم" تلقي المساهمات في الصندوق الوقفي من المؤسسات والأفراد عبر 6 قنوات رئيسية هي الموقع الإلكتروني المخصص للحملة Mothersfund.ae، فيما يستقبل مركز الاتصال الخاص بالحملة مشاركات المساهمين في الوقف عبر رقم الاتصال المجاني 8009999، ويمكن أيضاً المشاركة في الحملة عن طريق التحويل المصرفي لحساب الحملة على رقم الحساب المعتمد AE790340003708472909201 في مصرف الإمارات الإسلامي بالدرهم الإماراتي، كما توفر حملة "وقف الأم" خيار التبرع عبر الرسائل النصية للمبادرة بإرسال رسالة بكلمة " أمي" أو "Mother" لمستخدمي شبكتي"دو" و" اتصالات من e&" في الإمارات على الأرقام التالية: 1034، 1035، 1036، 1038، ويمكن المساهمة في الحملة عبر تطبيق "دبي الآن" DubaiNow، تحت فئة "التبرعات"، أو عبر منصة دبي للمساهمات المجتمعية "جـود" (Jood.ae).