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الامارات | الإمارات والأردن تنفذان سادس عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الإغاثية شمال غزة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 31 مارس 2024

أعلنت قيادة العمليات المشتركة وضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني؛ سادس عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة، حيث بلغت كمية المواد الاغاثية التي تم إسقاطها بواسطة الامارات 48 طناً من المساعدات.

ويأتي تنفيذ هذه العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق؛ وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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