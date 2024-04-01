الامارات | محمد بن راشد يزور مجلس عبدالله المنصوري في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - زار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مجلس مدير مكتب دبي في لندن، عبدالله المنصوري، الذي هنّأ سموه بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيده على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى دولتنا الغالية بمزيد من التقدّم والازدهار.

وقد حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم مائدة الإفطار التي أقامها المنصوري على شرف سموه في منزله بمنطقة جميرا في دبي، وحضرها، إلى جانب سموه، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، ورئيس مراسم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، خليفة سعيد سليمان، وسلطان بن علي بن سلطان السبوسي، وعدد من الحضور.