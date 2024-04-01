الامارات | " الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق غدا

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شكرا لقرائتكم خبر عن " الوطني للأرصاد" يحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية على بعض المناطق غدا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ناشد المركز الوطني للأرصاد مستخدمي الطرق وقائدي السيارات أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات المرور بسبب تشكل الضباب المحتمل وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على بعض المناطق الساحلية والداخلية وذلك من الساعة 01:00 الى الساعة 09:00 من يوم الاثنين 01/04/2024.
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