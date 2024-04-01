الامارات | «فيرست سيكيورتي جروب» تقدم مليون درهم لـ «وقف الأم»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «فيرست سيكيورتي جروب» عن إسهامها بمليون درهم في حملة «وقف الأم» التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتكريم الأمهات من خلال إنشاء صندوق وقفي بقيمة مليار درهم، لدعم تعليم ملايين الأفراد حول العالم بشكل مستدام. وتأتي مساهمة «فيرست سيكيورتي جروب» في إطار سباق الخير الذي انطلق مع بدء الحملة، حيث تتوالى مساهمات الأفراد والمؤسسات وشركات القطاع الخاص ومجتمع الأعمال لدعم «وقف الأم».

وقال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«فيرست سيكيوريتي جروب» اللواء (م) عبدالعزيز البناي: «إن حملة (وقف الأم) التي أطلقها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة ملهمة لدعم الجهود الدولية من أجل توفير التعليم واستدامته في المجتمعات التي تعاني أوضاعاً إنسانية صعبة حول العالم».

وأضاف: «فخورون بدعم حملة (وقف الأم) التي تكرّم أمهاتنا بانيات الأجيال، ورمز القيم النبيلة والأصيلة.. مساهمتنا في هذا الصندوق الوقفي تأتي في سياق التزامنا بفعل الخير، ومساندة حملات العطاء التي تنفذها مؤسسة (مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية) في عشرات البلدان».

وتهدف حملة «وقف الأم» إلى تطوير مفهوم الوقف الخيري من خلال التركيز على تمكين الأفراد والمجتمعات الأقل حظاً عبر توفير فرص لتعليمهم وتأهيلهم، وتطوير إمكاناتهم ومهاراتهم، إضافة إلى إعادة إحياء الوقف كأداة تنموية للمجتمعات، بما يضمن استدامة الخير، ويسهم في الجهود العالمية، لتعزيز أهداف التنمية المستدامة، ودعم استقرار المجتمعات.