الامارات | "الأرصاد": تغيّرات سريعة في الأحوال الجوية خلال "أبريل"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد المركز الوطني للأرصاد أن شهر أبريل الجاري يُعتبر أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع)، التي تتميّز باختلاف وسرعة تغيّر توزيعات الضغط الجوي في الطبقات السُفلية من الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى تغيّرات سريعة في الأحوال الجوية، مشيراً إلى أن الشمس خلال هذا الشهر تواصل حركتها الظاهرية نحو الشمال متجهة إلى مدار السرطان، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي.

وذكر المركز أن هذا الشهر يشهد ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة على أغلب مناطق الدولة.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س، على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان. وأشار إلى أن طقس الأربعاء يكون غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع تجدّد فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، فيما تصبح الرياح جنوبية شرقية تعود إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

وأوضح أن طقس الخميس المقبل سيكون غائماً جزئياً بوجه عام، وغائم أحياناً، مع استمرار فرصة سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، فيما يصبح رطب ليلاً حتى صباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية.