المدينة المستدامة بدبي تتوشح بالأزرق احتفالاً بشهر التوحد

ابوظبي - سيف اليزيد - تضيء المدينة المستدامة في دبي قببها الخضراء باللون الأزرق طوال شهر أبريل الجاري تضامنا واحتفالاً بالشهر العالمي للتوحد.

وكجزء من الحملة العالمية "نضيء بالأزرق"، ستضيء 11 قبة خضراء على امتداد المنطقة الزراعية بالمدينة المستدامة بالضوء الأزرق، في رمزية إلى التآلف والتضامن والدعم خلال شهر التوعية بمرض التوحد.

وتمثل القباب مناراتٍ للأمل، وتحتفي بمجتمع قائم على التنوع والانسجام، إذ تدرك المدينة المستدامة أهمية احتضان الاختلافات وتجاوز الفوارق، وتدعو إلى الشمولية والدمج وإشراك الجميع في مختلف المبادرات من خلال تعاونها على مدار العام مع "قرية سند" الموجودة داخل المدينة والتي تعد أكبر مركز في المنطقة متخصص في فهم مرض التوحد.

وستنظم المدينة المستدامة و"قرية سند" طوال شهر أبريل، مجموعة من المبادرات الفعالة تزامناً مع شهر التوعية بمرض التوحد.