الامارات | "موارد الشارقة" تعلن عطلة عيد الفطر

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شكرا لقرائتكم خبر عن "موارد الشارقة" تعلن عطلة عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة عيد الفطر السعيد لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 8 أبريل 2024 ولغاية يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024 على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024 باستثناء العاملين بنظام المناوبات.
وبهذه المناسبة رفعت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية.
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