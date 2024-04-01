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الامارات | "الموارد البشرية "بعجمان تعلن عطلة عيد الفطر

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عجمان - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أن عطلة عيد الفطر السعيد في الجهات الحكومية في الإمارة تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 8 أبريل 2024م ولغاية يوم الأحد الموافق 14 أبريل2024م على أن يستأنف الدوام الرسمي في يوم الإثنين الموافق 15 ابريل 2024م .

وبهذه المناسبة، رفعت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة والأمتين العربية والإسلامية .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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