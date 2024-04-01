تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من يوم الإثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل 2024، ولغاية 3 شوال وما يوافقه من التاريخ الميلادي، عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.