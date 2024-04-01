تحديد عطلة القطاع الخاص بمناسبة عيد الفطر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من يوم الإثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل 2024، ولغاية 3 شوال وما يوافقه من التاريخ الميلادي، عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من يوم الإثنين 29 رمضان الموافق 8 أبريل 2024، ولغاية 3 شوال وما يوافقه من التاريخ الميلادي، عطلة مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الفطر المبارك.
بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.