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الإمارات تدين استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق

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ابوظبي - سيف اليزيد - دانت الإمارات العربية المتحدة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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