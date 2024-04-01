الإمارات تدين استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق

ابوظبي - سيف اليزيد - دانت الإمارات العربية المتحدة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
ابوظبي - سيف اليزيد - دانت الإمارات العربية المتحدة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الاثنين، استهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق.
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية