الامارات | دفاع مدني دبي يسيطر على حريق بيخت في المارينا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق شب في يخت بمنطقة المارينا صباح اليوم بحسب المتحدث عن الإدارة العامة للدفاع المدني الذي أشار إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات.

وقال لـ"الإمارات اليوم: إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات الدفاع المدني في الساعة 11 و12 دقيقة صباح اليوم عن حريق في قارب بمنطقة المارينا، فتحركت فرقة من مركز دبي هاربور كمستجيب أول بجهة الاختصاص، ووصلت إلى الموقع خلال ست دقاسق، وتبين عند الوصول إنه حادث متوسط وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً.

واضاف أن القائد الميداني بالحادث، أفاد بأنه تم السيطرة عليه خلال 18 دقيقة، وخضع الحريق لعمليات التبريد، ومن ثم تم تسليم الموقع لجهة الاختصاص حسب الإجراءات المتبعة.