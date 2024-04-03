الامارات | «دفاع مدني دبي» يسيطر على حريق في يخت

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سيطر الدفاع المدني في دبي على حريق شبَّ في يخت بمنطقة «المارينا»، أمس، بحسب المتحدث عن الإدارة العامة للدفاع المدني، الذي أشار إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات. وقال المتحدث لـ«الإمارات اليوم»، إن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات الدفاع المدني في الساعة 11 و12 دقيقة صباح أمس، عن حريق في قارب بمنطقة «المارينا»، فتحركت فرقة من مركز «دبي هاربر» كمستجيب أول بجهة الاختصاص، ووصلت إلى الموقع خلال ست دقائق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأضاف أن القائد الميداني بالحادث، أفاد بأنه تمت السيطرة على الحريق خلال 18 دقيقة، وخضع الحريق لعمليات التبريد، ومن ثم تم تسليم الموقع لجهة الاختصاص حسب الإجراءات المتبعة.