الامارات | 6 إجراءات يجب اتخاذها عند تعطل المركبة على الطريق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت شرطة أبوظبي، ستة إجراءات للسلامة يتوجب على السائقين اتباعها أثناء تعطل المركبة على الطريق، وهي تجنب التواجد داخل المركبة المتعطلة أو في الطريق من أجل سلامة السائق، إضافة إلى الابتعاد عن الطريق، واستخدام الأماكن المخصصة لحالات الطوارئ، فضلاً عن استخدام كتف الطريق اليمنى فقط في حالة الضرورة القصوى، ووضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة المتعطلة بمسافة كافية، لتنبيه سائقي المركبات، إلى جانب استعمال الإشارات الرباعية التحذيرية، والاتصال بهاتف الطوارئ (999) لطلب المساعدة.

وبثت شرطة أبوظبي، أخيراً، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو لحوادث حقيقية رصدتها، على الطرق، على خلفية توقف مركبات في منتصف الطريق، ما أدى إلى تصادم عدد من المركبات القادمة من الخلف بها.

وناشدت مديرية المرور والدوريات الأمنية بشرطة أبوظبي، السائقين عدم التوقف في وسط الطريق لأي سبب من الأسباب.

ودعت إلى التوجه لأقرب مخرج لتأمين سلامة مستخدمي الطريق، وفي حال عدم القدرة على تحريك المركبة الاتصال فوراً بمركز القيادة والتحكم (999 غرفة العمليات)، لتقديم الدعم اللازم، تجنباً لوقوع الحوادث الجسيمة والخطرة وعرقلة حركة السير.

ولفتت إلى أهمية وضع مثلث الطوارئ العاكس خلف المركبة المتعطلة بمسافة كافية، لتنبيه سائقي المركبات الأخرى، وتجنب التواجد داخل المركبة المتعطلة أو في الطريق من أجل سلامة السائق ومرافقيه.

وحثت شرطة أبوظبي على ضرورة عدم الانشغال بغير الطريق، والتركيز التام أثناء القيادة، ما يعزز الانتباه لأي إشعارات بخصوص الأعطال المفاجئة في المركبة، والتصرف في الوقت المناسب وبصورة آمنة، مشيرة إلى أن عدم الانتباه في هذا الموقف تحديداً قد يتسبب في وقوع حوادث مرورية تؤدي في معظم الأحيان إلى الوفيات والإصابات البليغة إلى جانب التعرّض للمساءلة القانونية.

وأكدت أهمية الحرص على القيادة الآمنة عموماً من خلال الالتزام بالسرعات المقررة، واستخدام الإشارات الضوئية، لتنبيه السائقين الآخرين على تغيير مسارهم، وترك مسافة أمان كافية خلف المركبات، والانتباه عند الإشارات الضوئية الحمراء.

الوقوف العشوائي يعرقل السير

أطلقت شرطة أبوظبي، أخيراً، تنبيهاً للسائقين، دعتهم فيه إلى عدم إيقاف مركباتهم عشوائياً بالقرب من المساجد خلال فترة الصلاة، تجنباً للازدحام، وتفادياً لعرقلة حركة السير والمرور.

وحثت على ضرورة الالتزام بقانون السير وقواعد وأنظمة المرور، للحدّ من وقوف المركبات بعشوائية، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية حول المساجد، ومراعاة السائقين لحقوق الآخرين الذين يشاركونهم الطريق، وعدم إغلاق مخارج المواقف ومداخلها، ومنع إعاقة حركة المركبات بالوقوف خلفها.

وبيّنت أن الوقوف الخطأ خلف المركبات الأخرى بصورة عشوائية يؤدي إلى عرقلة حركة السير أمام الآخرين، ما قد يعود بالضرر والأذى على صاحب المركبة المخالفة، وعلى الآخرين من مستخدمي الطريق. ودعت شرطة أبوظبي إلى أهمية اتباع توجيهات عناصر شرطة المرور، في الالتزام بإيقاف مركباتهم بصورة لا تشكل ازدحاماً للآخرين، خصوصاً قرب المساجد.