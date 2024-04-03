الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تسوّل

لاتزال ظاهرة التسوّل لدى جنسيات آسيوية مستمرة في الفترتين الصباحية والمسائية، بالقرب من المحال التجارية القريبة من السوق المركزي في العين، إذ يدعون أنهم بحاجة إلى المال، وبأنهم يمرون بظروف معيشية صعبة، ويستعطفون المارة، في ظل وجود جمعيات ومؤسسات خيرية معنية بذلك، علماً بأن هذه الظاهرة تشوه السلوك الحضاري، لذا نناشد الجهات المعنية النظر في هذا الأمر.

شاطئ

يشكو زوار شاطئ الفلامينغو في رأس الخيمة، قيام بعض مرتادي الشاطئ برمي علب المشروبات الغازية وعبوات المياه وغيرها من المخلفات التي تشوّه المنظر العام والجمالي للمكان، إذ إن هذا الأمر يشوّه المنظر الجمالي، ويعطي انطباعاً سيئاً، لذا يناشدون الجهات المعنية النظر في هذا الأمر، وفرض غرامات على المخالفين الذين يتعمدون رمي وترك مخلفاتهم على الشاطئ.

عشوائية

يعاني سائقون في عجمان قيام آخرين بإيقاف مركباتهم بطريقة عشوائية أمام المحال التجارية في الإمارة، خصوصاً في الطرق التي تحتوي على مسار واحد، وتالياً تتم عرقلة حركة السير في الوقوف الجانبي، الذي يأخذ حيزاً من الطريق، وهذا يُعدّ سلوكاً غير حضاري، ويسبب استياء للسائقين الآخرين، وطالبوا الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر، وتغليظ المخالفات على هؤلاء السائقين.

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