الامارات | "نقل عجمان" تستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك ب"خطة متكاملة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة النقل في عجمان عن الانتهاء من استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وحددت مواعيد تقديم خدمات مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات ووسائل النقل، والتي تشمل النقل العام والنقل البحري "عبرة عجمان" وحافلة تحت الطلب خلال إجازة عيد الفطر، حيث وفرت الهيئة القنوات الذكية للمتعاملين للوصول إلى خدمات منظومة النقل المتنوعة، كما أتاحت طلب مركبات الأجرة عبر تطبيق"route "، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع الهيئة على مدار الساعة عن طريق الاتصال بمركز الاتصال على الرقم 600599997.

ويستأنف مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات خدمات فحص المركبات بدءاً من ثالث أيام العيد وفقاً لمواعيد العمل الاعتيادية خلال أيام الأسبوع (الأحد لغاية الخميس) من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى التاسعة مساء، أما يوم الجمعة فستكون هناك فترتان؛ الفترة الصباحية من 7:30ص ولغاية 12:00م، والفترة المسائية من 4:00م ولغاية 9:00م، وليوم السبت من الساعة 8:00ص ولغاية 9:00م.

وحددت الهيئة مواعيد النقل البحري خلال إجازة عيد الفطر من الساعة الثامنة صباحاً وحتى منتصف الليل في كافة محطات العبرة منها الراشدية والزوراء والصفيا والمارينا، حيث أن أسعار تذاكر العبرة للتنقل بين المحطات تصل إلى درهمين ماعدا محطة الزوراء، حيث يصل سعر التذكرة إلى درهمين ونصف.

أما بالنسبة للرحلات السياحية للنقل البحري فتبلغ أسعار التذاكر 5 دراهم لرحلة تستغرق 10 دقائق للشخص الواحد، فيما تبلغ قيمة رحلات 30 دقيقة 50 درهم لأربع أشخاص، بالإضافة للرحلات التي تستغرق ساعة فإن سعر التذاكر 100 درهم، مشيرة إلى أنه فيما يخص الجولات السياحية التي تصل مدتها الى ساعة ونصف يصل سعر التذاكر إلى 150 درهم، كما نوهت الهيئة عملاءها إلى ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة خلال تواجدهم في العبرة.

وبينت الهيئة أن الرحلات للخطوط الداخلية والخارجية تنطلق في الساعة السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، وذلك لتغطية الإقبال الكبير من المستخدمين خلال أيام العيد، وتعد رحلات النقل العام مجانية لأصحاب الهمم وكبار السن.

أما بالنسبة لخدمة حافلة تحت الطلب فستكون مواعيد عملها خلال أيام عيد الفطر من الساعة السادسة صباحاً حتى منتصف الليل، ويمكن للمتعاملين طلب خدمة (حافلة تحت الطلب) من خلال التطبيق الذكي المتوفر في أبل ستور وغوغل بلاي ستور على الهواتف والأجهزة الذكية.