الامارات | بيان دبي العطاء بشأن وقف مؤسسة أنيرا لعملياتها مؤقتاً في غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 03 أبريل 2024

تعرضت قافلة من العاملين في مجال المساعدات الإنسانية من منظمة "المطبخ المركزي العالمي" - شريك دولة الإمارات في مبادرة أمالثيا - أمس لغارة جوية إسرائيلية، مما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية. وقد دفع هذا الحدث المؤسف شريك دبي العطاء الاستراتيجي المنفذ، أنيرا، إلى وقف العمليات الإنسانية في غزة مؤقتاً وإعطاء الأولوية لسلامة وصحة الموظفين وأسرهم.

وبحسب أنيرا، ستواصل المؤسسة عملها اللوجستي داخل غزة وخارجها، إلا أن العمل التشغيلي المباشر لأنيرا في غزة، والذي يشمل توزيع المواد الغذائية وغير الغذائية، سيتوقف مؤقتاً.

وبما أن أنيرا هي شريك دبي العطاء المنفذ في غزة المعني بتوفير المساعدات الإنسانية العاجلة، فإننا على تواصل مباشر مع فريق عملها من أجل مراقبة الوضع عن كثب ومعرفة التاريخ المحتمل لاستئناف العمليات التشغيلية المباشرة. وبفضل الدعم الهائل الذي تلقيناه من مجتمع دولة الإمارات منذ بداية الصراع، قامت دبي العطاء بجمع تبرعات قيمة حتى الآن لتوفير وجبات ساخنة وسلال غذائية وخيم الإيواء لحالات الطوارئ لسكان غزة.

ستواصل دبي العطاء جمع المزيد من التبرعات دعماً لسكان غزة من خلال حملتها الرمضانية "غزة في القلب". وسيتم تخصيص جميع التبرعات المستقبلية للحملة إلى أنيرا بمجرد استئناف عملياتها التشغيلية المباشرة، مما يضمن توصيل المساعدات الإنسانية بكفاءة وفعالية لمن هم في أمس الحاجة إليها.