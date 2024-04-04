الامارات | بلدية دبي تخصص 2300 عامل نظافة خلال عيد الفطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي عن خطتها لإدارة عمليات النظافة والخدمات المجتمعية المتعلقة بمجالات الإدارة المستدامة للنفايات خلال عطلة عيد الفطر في الإمارة، والتي حددت من خلالها برامج وخطط العمل الفنية والجهود الإشرافية والميدانية الهادفة إلى ضمان نظافة كل الطرق بما فيها السريعة والمناطق السكنية والمرافق العامة.

وتأتي خطة البلدية ضمن جهودها المتواصلة والدؤوبة في الإدارة المتكاملة للنفايات، وتوفير أعلى مستويات الجَودة المتعلقة بخدمات وعمليات النظافة العامة في إمارة دبي على مدار العام وفي مختلف المناسبات والأعياد والأحداث التي تستضيفها الإمارة، تعزيزاً لمستهدفاتها الاستراتيجية في جعل دبي أكثر استدامة وجاذبية وجَودة للحياة، وحرصها المستمر على ضمان تمتع كل سكان وزوار الإمارة بأفضل التجارب السياحية والترفيهية والمعيشية.

وذكرت بلدية دبي أنها خصصت 2300 عامل نظافة لمتابعة الأعمال في أنحاء الإمارة كافة سيعملون على مدار أربع ورديات مع توفير كل الوسائل والمعدات لعاملي الفرق الميدانية، إضافة إلى 650 مهندس نظافة يتبعون للقطاع الخاص جرى تعهيد مهام النظافة العامة لهم في المناطق السياحية والصناعية والصحراوية، فيما ستضم الفرق نحو 250 موظفاً إشرافياً ورقابياً لمتابعة مهام النظافة العامة وإنجاز إغلاق البلاغات الميدانية الطارئة.

كما خصصت فريق عمل ميدانياً قوامه 84 موظفاً، يضم 12 مشرفاً و72 عامل نظافة، سيعملون يومياً بنظام ثلاث ورديات عمل للحفاظ على نظافة الشواطئ العامة في إمارة دبي وتعزيز استدامتها، وتوفير تجربة مميزة لرواد شواطئ دبي من المواطنين والمقيمين والزوار أثناء عطلة العيد.

إلى جانب ذلك جهزت البلدية 752 آلية ومركبة ستكون متوافرة لتنفيذ البرامج الميدانية الروتينية وبرامج الدعم والطوارئ على مدار الساعة وتحت الطلب، والتي تنقسم إلى 311 سيارة ثقيلة، و158 سيارة خفيفة، و176 مركبة تأجير، إضافة إلى 77 معدة ثقيلة ملحقة بقوارب للنظافة، و30 معدة خفيفة، حيث سيكون متوسط البرامج اليومية للأسطول الآلي 456 برنامجاً خلال عطلة العيد لإنجاز مهام نظافة المدينة ومعالجة الشكاوى والبلاغات، وتنفيذ برامج الرقابة الميدانية اليومية.

الطرق الرئيسة

لضمان نظافة مستمرة للطرق الرئيسة والسريعة، جهزت بلدية دبي فريق عمل خاصاً بأول أيام عيد الفطر مكوناً من 57 عامل نظافة وخمسة من موظفي الجهاز الإشرافي والرقابي، لتغطية الطرق الرئيسة بواقع أربع ورديات عمل، حيث وضعت البلدية الخطط التشغيلية اللازمة لجميع الحالات الطارئة، تعزيزاً للاستجابة السريعة للبلاغات مع تأمين متطلبات العمل من الموارد البشرية واللوجستية، لتنفيذ مهام جمع ونقل المخلفات الواقعة ضمن حرم الطريق، مع تغطية تنظيف أماكن الحوادث على الطرق الخارجية والسريعة.