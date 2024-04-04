برامج وأنشطة في الظفرة احتفالاً بعيد الفطر

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت مراكز التواجد البلدي عن إطلاق مجموعة من البرامج والأنشطة والفعاليات والمسابقات في جميع مدن منطقة الظفرة وذلك احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

وتستضيف حدائق مدن منطقة الظفرة ومرافقها في كل من مدينة زايد، والمرفأ، وليوا، وغياثي، والسلع، ودلما، هذه الفعاليات ابتداءً من أول أيام العيد وحتى اليوم الثالث من الساعة الرابعة وحتى الساعة العاشرة مساء.

تتضمن الفعاليات إقامة عدة عروض للشخصيات الكرتونية، وتقديم فقرات ترفيهية وثقافية ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، إضافة إلى العروض الفنية على المسرح.

ويأتي إطلاق هذه البرامج ضمن جهود مراكز التواجد البلدي بمنطقة الظفرة الساعية إلى توفير متنفس للعائلات وحرصاً منها على مضاعفة فرحة العيد لأفراد المجتمع كافة.