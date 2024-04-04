الامارات | طقس الإمارات غداً.. غائم وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، ورطبا ليلاً وصباح السبت على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصةً الشمالية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وذكر المركز في نشرته اليومية أن حركة الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية / 10 إلى 20 كم/س تصل إلى 30 كم/س، لافتا إلى أن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 09:18 والثاني عند الساعة 23:54 والجزر الأول عند الساعة 17:05 والثاني عند الساعة 04:44.

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون الموج خفيفا، فيما يحدث المد الأول عند الساعة 19:40 والثاني عند الساعة 07:30 والجزر الأول عند الساعة 12:47 والثاني عند الساعة 01:54.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة بالدولة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 32 20 75 15

دبي 31 21 85 35

الشارقة 31 18 80 35

عجمان 29 21 90 35

أم القيوين 31 17 85 35

رأس الخيمة 32 16 70 30

الفجيرة 34 27 55 15

العـين 32 21 45 10

ليوا 35 17 40 10

الرويس 32 21 45 20

السلع 31 20 55 15

دلـمـا 30 22 90 20

طنب الكبرى 30 22 85 25

طنب الصغرى 30 22 85 25

أبو موسى 30 22 85 25