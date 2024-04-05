الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطباء

طالب مرتادو ملاعب وصالات رياضية، بضرورة إلزام أصحابها بتعيين أطباء مختصين للتعامل مع الإصابات الطارئة التي قد يتعرضون لها وتتطلب تدخلاً سريعاً، لضمان حصولهم على رعاية صحية في الوقت المناسب.

رقابة

طالب مستهلكون، الجهات المعنية بحماية المستهلك، بضرورة تكثيف الرقابة على المحال والمتاجر لضبط الأسعار، خصوصاً بعد أن لوحظ تفاوت في أسعار السلعة الواحدة من مكان لآخر.

عروض

قال مستهلكون إن متاجر لجأت إلى فرض زيادة على بعض المنتجات قبل شهر رمضان المبارك، لتعيد الأسعار إلى طبيعتها، على هيئة عروض خاصة خلال الشهر الفضيل وعيد الفطر، معتبرين ذلك تحايلاً.

صالونات

شكت مرتادات لصالونات نسائية من ارتفاع أسعارها بشكل مبالغ فيه، خصوصاً في هذه الأيام مع اقتراب عيد الفطر، واستغلال الصالونات ذلك لرفع الأسعار، مشيرات إلى أن الارتفاع غير مبرر. وناشدن الجهات المعنية النظر في الأمر ووضع تسعيرة ثابتة.

دراجات

شكا سائقون من السرعات العالية للدراجات النارية الخاصة بخدمات «الدليفري» أثناء دخولهم للدوارات، لافتين إلى أنهم يفاجأون بهذه الدراجات داخل الدوارات بسرعات عالية ما قد يؤدي إلى حوادث.

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