الامارات | اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تنظم «رحلات الاستدامة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّمت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة جولة جديدة لحملة «رحلات الاستدامة»، التي تم إطلاقها العام الماضي، ضمن المبادرات الداعمة لتوجهات «عام الاستدامة»، الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تحت شعار «اليوم للغد»، وفي إطار جهود حكومة دولة الإمارات لتعزيز الوعي المجتمعي بالاستدامة وأهمية تحقيقها، ودعم إنجازات ونجاحات الدولة في الأهداف الـ17 العالمية لضمان ازدهار وجودة حياة المجتمع.

وأطلقت اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة هذا العام حملة جديدة من «رحلات الاستدامة»، لتعزيز الوعي المجتمعي، بالشراكة مع «فرجان دبي» و«كريم بايك» و«كارفور»، في ممشى الخوانيج بدبي، وشارك فيها ممثلو «كريم بايك» و«كارفور» وأعضاء اللجنة الوطنية، وعدد من أفراد مجتمع دولة الإمارات، حيث وفر «كريم بايك» دراجات هوائية مجانية للمشاركين، فيما قدم «كارفور» هدايا صديقة للبيئة.

وقال مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي رئيس اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، عبدالله ناصر لوتاه، إن «الحملة تجسد نهج حكومة دولة الإمارات في تحفيز أفراد المجتمع لتبني أسلوب حياة مستدام، يسهم في بناء عالم أفضل للأجيال المقبلة».

وأضاف أن «اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة تسعى لبناء شراكات فعالة طويلة الأمد مع المؤسسات المجتمعية التطوعية العاملة في الدولة لدفع عجلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الإمارات والعالم».

من جهتها، عبّرت المُؤسّسة والمديرة العامة لمؤسسة «فرجان دبي»، علياء الشملان، عن اعتزاز المؤسسة بالمشاركة في حملة «رحلات الاستدامة»، مؤكدة حرص «فرجان دبي» منذ تدشينها عام 2021، على المساهمة الفاعلة وتعزيز التواصل الإنساني والاجتماعي بين أفراد مجتمع دولة الإمارات في المبادرات الداعمة للاستدامة.

بدوره، قال مدير أول لعمليات «كريم بايك»، سامي أمين: «يسرنا المساهمة في مبادرات عام الاستدامة، وتعزيز تجربة الجمهور في (رحلات الاستدامة)، من خلال توفير دراجات هوائية مجانية من (كريم)، التي أسهمت منذ إطلاقها في فبراير 2020 في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 3750 طناً، أي ما يعادل انبعاثات 1051 مركبة على مدار العام، ما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصاً الهدف السابع، الذي يضمن الوصول إلى الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة». وأضاف: «تم إطلاق (كريم بايك) عام 2020، وأصبح أكبر برنامج لمشاركة الدراجات الهوائية في المنطقة، بأكثر من 217 محطة لركن الدراجات في دبي وأبوظبي، وقد أصبحت الخدمة الخيار المفضل للنقل المستدام والترفيه بين السكان والسياح، بفضل كلفة الخدمة المناسبة، وسهولة الوصول إليها».

في السياق ذاته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في دول مجلس التعاون الخليجي لدى شركة «ماجد الفطيم للتجزئة»، بيرناردو بيرلويرو: «يسعدنا أن نتعاون مع اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة لزيادة الوعي لدى مجتمعنا الإماراتي، حيث نسعى دائماً في (ماجد الفطيم) إلى المساهمة في الفعاليات التي تتوافق مع استراتيجياتنا في مجال الاستدامة، والتي تهدف إلى تحقيق المحصلة الإيجابية في الماء والكربون بحلول عام 2040».

يذكر أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030، ومواءمة أولويات دولة الإمارات مع الأهداف الأممية، وتبادل الخبرات مع الشركاء محلياً ودولياً، لتوسيع دائرة المشاركين الفاعلين في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة.

• الحملة الجديدة تأتي ضمن المبادرات الداعمة لتوجهات «عام الاستدامة».