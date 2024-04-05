«تأمين الفعاليات»: جاهزية شاملة لعيد الفطر السعيد في دبي

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس لجنة تأمين الفعاليات، اجتماعاً للوقوف على الإجراءات الأمنية التي تم اتخاذها لتأمين إجازة عيد الفطر السعيد، بمشاركة مديري مراكز الشرطة، ورؤساء الأمن في المراكز التجارية والمواقع السياحية، وأعضاء لجنة تأمين الفعاليات. خطة التأمين واستمع اللواء الغيثي والحضور إلى شرح حول خطة تأمين فعاليات عيد الفطر السعيد، والتي اشتملت على تأمين كافة المساجد والمصليات الكبيرة التي تقام بها صلاة العيد في الإمارة، ونشر الدوريات في كافة الطرق، والمناطق الحيوية والسياحية، والمراكز التجارية، والأسواق المفتوحة، تعزيزاً لإجراءات الأمن والسلامة، وتخفيف الازدحامات، وتحقيق انسيابية الحركة المرورية، من خلال العمل والتعاون المشترك بين الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي وشركائها في هيئة الطرق والمواصلات، الذين يعملون جنباً إلى جنب في جميع الفعاليات والمناسبات.

وأوضح اللواء الغيثي أن الخطة الأمنية لعيد الفطر تتضمن توفير 34 زورق أمن بحرياً، و 2 طائرة عمودية، و135 سيارة إسعاف، و10 زوارق للإنقاذ البحري، و51 دورية دراجة هوائية، و429 دورية أمنية، 62 مركبة للدفاع المدني، و24 رافعة صغيرة، و21 دورية إنقاذ بري، 5 مركبات مستجيب، و5 غرف عمليات.

القطارات والسيارات

وبين اللواء الغيثي أن خطة تأمين العيد، تضمنت أيضاً تعزيز عملية النقل والمواصلات بـ 107 قطارات، و13912 مركبة فاخرة «ليموزين»، و12632 مركبة للأجرة، و1150 حافلة للنقل العام، و57 وسيلة للنقل البحري، و10 مركبات للتحويلات المرورية، و7 مراكز تحكم لمراقبة الحركة المرورية والمواصلات العامة.

مركز القيادة والسيطرة

وأكد اللواء الغيثي جاهزية إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات لتلقي البلاغات الطارئة على مدار 24 ساعة، والعمل على تأمين وصول الفرق الشرطية المُختصة بأسرع وقت ممكن استجابة وتلبية للنداءات العاجلة والحالات الطارئة، موجهاً الجمهور إلى الاتصال على الرقم 901 للحالات غير الطارئة والاتصال على الرقم 999 للحالات الطارئة، واستخدام خدمة «عين الشرطة» في تطبيق شرطة دبي الذكي للإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات.

الالتزام بالسرعات

وناشد اللواء الغيثي أفراد الجمهور، بضرورة الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق، وألا يفسدوا فرحة العيد السعيد بالسرعات العالية، تجنباً لحدوث الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من أضرار جسدية ونفسية ومادية جسيمة، كما حث مستخدمي الدراجات المائية بالابتعاد عن أماكن تجمع الأسر والأهالي على الشواطئ أو الاقتراب منهم.

الانتباه للأطفال

كما وناشد اللواء الغيثي مرتادي الشواطئ بضرورة أخذ الحيطة والحذر والتركيز والانتباه للأطفال في الشواطئ والمسابح، وجميع الأماكن العامة والحيوية، إلى جانب التأكيد على مُستخدمي الدراجات وسيارات الدفع الرباعي في المناطق الصحراوية لتوخي الحيطة والقيادة بحذر وانتباه دون زيادة السرعات.

الألعاب النارية

ودعا اللواء الغيثي الأهالي وأولياء الأمور، بعدم السماح لأبنائهم باللعب واللهو بالألعاب النارية خلال العيد، حفاظاً على سلامة أرواحهم، نظراً لمخاطر الألعاب النارية، وما تتسبب به من إصابات قد تنتج عنها حروق وتشوهات مختلفة تؤدي إلى عاهات مُستديمة، بالإضافة إلى تسببها في اندلاع حرائق تهدد سلامة الأرواح والممتلكات، وإلحاق أضرار مادية وبيئية.

بطولة الكريكت

أوضح اللواء الغيثي، أن لجنة تأمين الفعاليات ومجلس الروح الإيجابية في شرطة دبي حرص على توفير سبل الرفاهية في مناطق سكن العمال بمنطقة جبل علي، من خلال تنظيم بطولة للكريكت، ولعبة شد الحبل لمدة يومين أثناء إجازة العيد بهدف إسعادهم ومشاركتهم فرحة العيد.