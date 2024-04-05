شرطة أبوظبي تكرم متطوعاً لجهوده في تدوير مواد مبادرة "أطعم تؤجر"

ابوظبي - سيف اليزيد - كرمت شرطة أبوظبي المتطوع ماجد عبدالله بن سعد مؤسس فريق أثر التطوعي وسفير الامارات للطبيعة لجهوده وللعام الثاني على التوالي في إعادة تدوير كافة مواد مبادرة أطعم تؤجر الرمضانية بجامعة خليفة في أبوظبي وكلية فاطمة للعلوم الصحية في العين حيث قام بفرز المواد البلاستيكية والصناديق الورقية في حقائب خاصة ليتم إعادة تدويرها وبلغ وزن المواد المعاد تدويرها ألف كيلو جرام.

وأشاد العميد سيف سعيد الشامسي مدير إدارة المراسم والعلاقات العامة خلال تكريم المتطوع ماجد بجهوده المثمرة والتي تسهم في دعم جهود الدولة البيئية وتحقيق الاستدامة في العطاء.

وأكد المتطوع ماجد عبدالله أهمية مشاركة شباب الوطن في تبني واقتراح المبادرات الإيجابية التي تحقق تطلعات قيادتنا الرشيدة في تعزيز الاستدامة وتسهم في تحقيق اهداف العمل التطوعي والإنساني خلال شهر رمضان المبارك مشيدا بمبادرة شرطة ابوظبي في تكريمه تحفيزاً للشباب على البذل والعطاء.