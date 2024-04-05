تزيين مدن الظفرة احتفالاً بعيد الفطر المبارك

ابوظبي - سيف اليزيد - تبادر بلدية منطقة الظفرة بتزيين الشوارع الرئيسة والدوارات والجسور على مستوى مدن منطقة الظفرة، بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك. وتم تركيب أشكال هندسية وفنية ومجسمات ثنائية وثلاثية الأبعاد تشمل أشكالاً ضوئية وعبارات تتناسب مع معاني وأجواء العيد، كعبارات «عساكم من عواده»، و«مبارك عليكم العيد»، وذلك بهدف إضافة لمسة جمالية تحمل خصوصية عيد الفطر المبارك، ونشر السعادة والبهجة بين أفراد المجتمع، مع الالتزام باستخدام مجسمات ذات جوده عالية واتباع إجراءات الأمن والسلامة للمحافظة على سلامة مستخدمي الطرق.