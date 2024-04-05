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"المركز الوطني للأرصاد" يسجل زلزالاً بقوة 6.7  درجة شمال المحيط الهادي

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ابوظبي - سيف اليزيد - سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ"المركز الوطني للأرصاد" زلزالاً بقوة 6.7  درجة - ريختر في شمال المحيط الهادي الساعة 15:03، الموافق 05/04/2024 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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