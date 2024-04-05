الامارات | منع سير الحافلات على شارع الشيخ زايد بن سلطان من جسر الشيخ زايد إلى نفق الشيخ زايد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي تحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، عن منع حركة سير الحافلات بكافة أنواعها وأحجامها "الخفيفة والثقيلة" على شارع الشيخ زايد بن سلطان من جسر الشيخ زايد إلى نفق الشيخ زايد "شارع القرم سابقاً" بالاتجاهين على مدار 24 ساعة وذلك اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 15 أبريل 2024 على أن يشمل منع حركة السير أيضاً عطلة نهاية الأسبوع والعطل الرسمية.

وأشار المركز إلى أنه تم استثناء الحافلات المدرسية وحافلات النقل العام والحافلات المصرح لها بالوصول إلى مواقع العمل بتلك المنطقة.

وأوضح المركز أن القرار يأتي في إطار الجهود الهادفة لتوفير انسيابية الحركة المرورية والحد من الحوادث، ودعت المشغلين والسائقين إلى الالتزام بأنظمة السير والمرور، مؤكدةً تشديد الرقابة على الطرق ورصد الحافلات غير الملتزمة وتطبيق المخالفات بالتعاون مع شرطة أبوظبي من خلال الأنظمة الذكية.

