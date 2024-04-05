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الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين فيصل عبدالعزيز البناي مستشارا لرئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة

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أبوظبي - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً، بتعيين معالي فيصل عبدالعزيز محمد البناي مستشارا لرئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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