الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين فيصل عبدالعزيز البناي مستشارا لرئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة

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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين فيصل عبدالعزيز البناي مستشارا لرئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً، بتعيين معالي فيصل عبدالعزيز محمد البناي مستشارا لرئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة.
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