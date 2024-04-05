اخبار الخليج / اخبار الإمارات

رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين فيصل عبدالعزيز البناي مستشارا لرئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد -  أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً، بتعيين معالي فيصل عبدالعزيز محمد البناي مستشاراً لرئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة بدرجة وزير.

 

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا