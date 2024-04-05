رئيس الدولة يصدر مرسوما اتحاديا بتعيين فيصل عبدالعزيز البناي مستشارا لرئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة

ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً، بتعيين معالي فيصل عبدالعزيز محمد البناي مستشاراً لرئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة بدرجة وزير.
ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً، بتعيين معالي فيصل عبدالعزيز محمد البناي مستشاراً لرئيس الدولة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة بدرجة وزير.
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام